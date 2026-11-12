У Пакистані загинули 10 поліцейських і 18 бойовиків — Asharq Al-Awsat

В окрузі Кохат на північному заході Пакистану озброєні нападники атакували поліцейських, які поверталися з району видобутку золота в Гумбаті. За даними Asharq Al-Awsat, унаслідок бою загинули 10 поліцейських і 18 бойовиків, ще 12 працівників поліції зазнали поранень.

Напад на поліцейських

Поліція провінції Хайбер-Пахтунхва повідомила, що правоохоронці проводили операцію проти незаконного видобутку золота. Коли вони поверталися від шахти в районі Гумбат округу Кохат, по них відкрили вогонь.

За словами високопосадовця місцевої адміністрації, нападники підпалили два поліцейські автомобілі. Ще два поліцейські автомобілі та один приватний транспортний засіб зникли після атаки.

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Заява пакистанських талібів

Пакистанський рух «Техрік-е-Талібан Пакистан» заявив про відповідальність за низку нападів у країні, зокрема за атаку на поліцейський конвой у Гумбаті. Інший високопосадовець місцевої адміністрації повідомив, що під час окремої операції в районі Оракзай були вбиті 10 бойовиків, які, за його словами, належали до цього угруповання. Посадовець також заявив про вилучення великої кількості зброї.

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі засудив напад і висловив співчуття через загибель поліцейських. Міністр закордонних справ Ісхак Дар заявив, що глибоко засмучений загибеллю людей внаслідок атаки на правоохоронців у Кохаті.

Пакистанська влада пов’язує посилення збройної активності у прикордонній провінції з Афганістаном. Талібська влада Афганістану відкидає звинувачення Ісламабада в тому, що дозволяє бойовикам діяти зі своєї території.

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