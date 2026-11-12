У Пакистані загинули 10 поліцейських, поліція заявила про 18 убитих нападників — Dawn

У районі Дарабукач поблизу міста Кохат у Пакистані під час нападу на поліцейську групу загинули 10 правоохоронців. Поліція провінції Хайбер-Пахтунхва заявила, що в сутичці було вбито 18 нападників, яких вона назвала терористами, повідомляє Dawn.

За даними поліції, правоохоронці спільно з місцевою цивільною адміністрацією проводили операцію проти осіб, причетних до незаконного видобутку розсипного золота. Напад стався, коли група поверталася після завершення операції. Серед загиблих був заступник суперінтенданта поліції Хайдар Заман.

Поранені та заява поліції

Речник служби порятунку Rescue 1122 Джавад Афріді повідомив, що до лікарні доправили 12 поранених поліцейських. У поліції заявили, що напад здійснили бойовики, яких пакистанська влада називає терміном Fitna al Khawarij. Цей термін держава використовує щодо терористів, які належать до забороненого руху «Техрік-е-Талібан Пакистан».

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Поліція також стверджує, що нападники діяли у зв’язку з кримінальними угрупованнями. Губернатор Хайбер-Пахтунхви Фейсал Карім Кунді висловив співчуття сім’ям загиблих і запросив детальний звіт про інцидент.

Обмеження через незаконний видобуток

Напад стався наступного дня після того, як окружна адміністрація Кохата на 60 днів заборонила залишати екскаватори в межах районів Block-C, Block-D та прилеглих зон видобутку золота. Влада пояснила рішення тим, що техніку, яку зберігали біля житлових будинків, могли використовувати для несанкціонованого видобутку.

Окремим розпорядженням адміністрація також заборонила продаж, купівлю та постачання нафтопродуктів у відкритих ємностях для використання в незаконному золотодобуванні.

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