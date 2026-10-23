В окрузі Карак у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва під час перестрілки в ході операції загинули четверо поліцейських. Поліція заявила також про загибель двох бойовиків, повідомляє Dawn.

Операція в Чарпарі

За даними поліції Хайбер-Пахтунхви, пошуково-ударну операцію розпочали опівдні 22 жовтня в районі Чарпара. Напередодні ввечері бойовики встановили там блокаду. У заході брали участь сапери, команда операторів дронів, працівники служби Rescue 15 та бійці Сил швидкого реагування.

Правоохоронці провели рейд в укритті командира бойовиків Кайсера Ікбала, де сталася перестрілка. За повідомленням поліції, у зіткненні загинули двоє бойовиків. На час оприлюднення заяви операція тривала.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Загиблі правоохоронці

Серед загиблих — заступник суперінтенданта поліції Контртерористичного департаменту Імрануддін Хан, начальник поліцейського відділку Латамбар, субінспектор Афзал Аван, констебль Казім і старший констебль Амджад із саперного підрозділу.

Похорон загиблих відбувся з офіційними почестями. У церемонії взяли участь керівник поліції Хайбер-Пахтунхви Зульфікар Хамід, високопосадовці цивільної адміністрації, військові й поліцейські, а також родини загиблих. Поліцейський підрозділ віддав останню шану, а посадовці поклали квіткові вінки до трун.

Губернатор Хайбер-Пахтунхви Файсал Карім Кунді засудив інцидент і висловив співчуття через загибель правоохоронців. За даними Центру досліджень безпеки, у третьому кварталі 2026 року кількість смертей, пов’язаних із насильством у Пакистані, зросла на 83%. На Белуджистан і Хайбер-Пахтунхву припало 98% усіх таких смертей у країні.

Читай нас у