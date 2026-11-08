У Пакистані загинув затриманий у справі про зґвалтування доньки — Dawn

У Гуджранвалі, Пакистан, загинув підозрюваний, якого затримали у справі про ймовірне неодноразове зґвалтування його 14-річної доньки. За версією поліції, чоловік дістав смертельні поранення під час нападу озброєних спільників на правоохоронців, які супроводжували його до місця проведення слідчих дій у районі Гаржакх.

Версія поліції

Як повідомляє Dawn, речник поліції Гуджранвали заявив, що підозрюваний перебував під вартою у справі про сексуальне насильство над донькою. За твердженням правоохоронців, ці дії могли тривати щонайменше рік.

Поліцейські везли затриманого до місця, де мали провести вилучення, коли їх перехопили щонайменше троє озброєних чоловіків. За словами речника, нападники відкрили вогонь, намагаючись звільнити затриманого. Поліція стверджує, що він загинув від пострілів, які зробили його спільники, тоді як іншим нападникам вдалося втекти.

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Розслідування та інший інцидент

Правоохоронці зареєстрували справу проти нападників і розпочали розслідування обставин стрілянини.

Також поліція повідомила про інший інцидент у районі, підконтрольному відділку Саддар-Вазірабад. Там загинув Таусіф Батт, якого поліція назвала наркоторговцем. За версією правоохоронців, він та його спільники намагалися втекти від поліцейського поста, відкрили вогонь по поліцейських, а під час перестрілки Батт загинув від пострілу одного зі своїх спільників. Інші учасники втекли.

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