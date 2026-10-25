У Пакистані заявили про ліквідацію командира бойовиків у Кіла-Сайфуллі — Dawn

Сили безпеки Пакистану заявили про ліквідацію командира бойовиків під час розвідувальної операції в окрузі Кіла-Сайфулла у провінції Белуджистан. За даними Dawn, що посилається на державне Radio Pakistan і джерела у сфері безпеки, загиблого ідентифікували як Аділя Шаха, також відомого під псевдонімом Дарвеш.

Дані державного мовника

Radio Pakistan повідомило, що Шах належав до «Фітна аль-Хаваридж» — терміна, яким пакистанська влада називає бойовиків забороненого угруповання «Техрік-і-Талібан Пакистан».

За твердженням джерел мовника, Аділь Шах був пов'язаний з угрупованням із грудня 2020 року, а з 2024 року відповідав за його фінансові справи. Операція, за повідомленням Radio Pakistan, відбулася в межах кампанії «Радд-уль-Фітна-3», у рамках якої силовики проводять операції проти бойовиків у Белуджистані.

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Звинувачення проти Шаха

За версією джерел у сфері безпеки, Шах сприяв облаштуванню постійних місць проживання для «іноземних бойовиків» у Жобі, Шерані та Шабані в Белуджистані. Його також звинувачували у нападах на силовиків і викраденнях людей заради викупу з 2022 року.

Державний мовник повідомив, що щодо Шаха зареєстрували 19 первинних інформаційних повідомлень (FIR), а також оголосили винагороду в розмірі 2,5 млн пакистанських рупій. За даними Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки, у вересні в країні зафіксували 225 атак — на 13,1% більше, ніж у серпні. Найбільше нападів, 131, припало на Белуджистан.

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