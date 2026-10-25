У Пакистані заявили про ліквідацію шістьох бойовиків у спецоперації — Dawn

Пакистанські сили безпеки заявили про ліквідацію шістьох бойовиків під час операції на основі розвідданих у районі Заркани округу Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва. Під час операції загинули двоє військовослужбовців — 36-річний Гулам Муртаза та 30-річний Тасір Ахмед.

Як повідомляє Dawn, операцію провели 24 жовтня після отримання інформації про присутність бойовиків у районі. За заявою пресслужби збройних сил Пакистану ISPR, у вбитих вилучили зброю та боєприпаси.

Заяви військових

ISPR стверджує, що вбиті бойовики були причетні до нападів на сили безпеки, правоохоронців і цивільних. У відомстві також заявили, що вони належали до угруповання, яке пакистанська влада називає «Фітна аль-Хаварідж». Цим терміном у Пакистані позначають бойовиків забороненого угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан».

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Пакистанські військові також стверджують, що це угруповання має підтримку Індії. Позицію Індії щодо цих тверджень у повідомленні не наведено.

Безпекова ситуація в провінції

Після операції в районі Заркани тривали заходи з очищення місцевості від можливих інших бойовиків, повідомили в ISPR. У серпні в Хайбер-Пахтунхві, без урахування приєднаних округів, зафіксували 54 терористичні атаки проти 36 у липні, за даними Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки.

Раніше цього місяця сили безпеки також заявляли про ліквідацію вісьмох бойовиків під час іншої операції в окрузі Дера-Ісмаїл-Хан. За даними Центру досліджень безпеки, у третьому кварталі 2026 року кількість пов’язаних із насильством смертей у Пакистані зросла на 83%, змінивши тенденцію до зниження, зафіксовану в перших двох кварталах. Хайбер-Пахтунхва та Белуджистан разом становили 98% усіх смертей за цей період.

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