Пакистанські сили безпеки заявили про загибель дев’ятьох бойовиків під час двох розвідувальних операцій у районах Качхі та Вадх у провінції Белуджистан. За даними Dawn, пресслужба пакистанських збройних сил ISPR повідомила, що операції провели 26 жовтня після отримання даних про присутність бойовиків.

Операції у Качхі та Вадху

За твердженням ISPR, у районі Качхі сили безпеки знищили укриття та вбили сімох людей, яких назвали терористами, під час перестрілки. Військові також заявили про вилучення зброї та боєприпасів.

У районі Вадх сили безпеки, за даними ISPR, відстежили й перехопили переміщення бойовиків. Під час перестрілки загинули ще двоє осіб. Пакистанська армія заявила, що в цьому випадку також вилучила зброю і боєприпаси.

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Заяви військових і президента

Пакистанська держава називає угруповання, що діють у Белуджистані, терміном Fitna al-Hindustan. Цей термін використовують, щоб акцентувати на нібито причетності Індії до тероризму та дестабілізації в Пакистані; такі звинувачення є позицією пакистанської сторони.

ISPR повідомила, що продовжує операції з пошуку інших бойовиків у районах рейдів, а також має намір продовжувати контртерористичну кампанію Azm-e-Istehkam. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі відзначив дії сил безпеки та заявив, що плани іноземних покровителів бойовиків і місцевих пособників будуть зірвані.

За даними Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки, у вересні в країні зафіксували 225 нападів — на 13,1% більше, ніж у серпні. На Белуджистан припав 131 напад, або 58,2% загальної кількості. Інститут також повідомляв про 35 операцій у провінції та 171 загиблого бойовика.

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