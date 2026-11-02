У Пакистані заявили про зрив спроби торгівлі людьми та затримання 173 афганців — Dawn

Сили безпеки Пакистану заявили, що зірвали спробу торгівлі людьми в районі Парум округу Панджгур у провінції Белуджистан. Вони затримали 173 громадян Афганістану без документів, повідомляє Dawn.

Затриманих передадуть поліції

За словами посадовця, усіх затриманих передадуть поліції для подальших юридичних дій. Він також заявив, що сили безпеки продовжать пильний контроль і проводитимуть заходи для протидії торгівлі людьми.

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Маршрути через Пакистан

Офіційні джерела повідомили, що багато громадян Афганістану через економічні та соціальні труднощі, а також інші чинники в країні стають жертвами торговців людьми. За їхніми словами, такі люди намагаються потрапити через Пакистан до Ірану, Туреччини та європейських країн.

Джерела пов’язали ці поїздки саме зі спробами виїхати з Афганістану до інших держав. Вони зазначили, що люди, які обирають маршрути через Пакистан, можуть потрапляти в залежність від торговців людьми.

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