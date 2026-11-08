У Пакистані запропонували об’єднати органи приватизації та ДПП — The Express Tribune

У Пакистані законопроєкт, що перебуває на розгляді профільного комітету Національної асамблеї, передбачає об’єднання Комісії з приватизації та Органу з питань державно-приватного партнерства. Новий орган має називатися Комісією з приватизації та державно-приватного партнерства. Як повідомляє The Express Tribune, ініціатива має полегшити залучення приватних інвесторів до будівництва доріг, лікарень, систем водопостачання та енергетичних об’єктів.

Брак бюджетного фінансування

За даними Комісії з приватизації, федеральний бюджет розвитку цього року становить 1,126 трлн рупій за заявленої потреби у 4,1 трлн рупій. Економісти пов’язують запропоноване злиття з розривом між потребами в інфраструктурному фінансуванні та можливостями державного бюджету.

Державно-приватне партнерство передбачає, що приватні компанії можуть фінансувати, будувати й управляти проєктами, тоді як держава зазвичай надає підтримку, потрібну для економічної життєздатності проєкту. Законопроєкт має скасувати закон про Орган з питань державно-приватного партнерства 2017 року та запровадити єдину раду й процедуру погодження для приватизаційних угод і проєктів ДПП.

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Єдина процедура та контроль ризиків

Комісія з приватизації заявила, що нова система працюватиме за принципом «одне вікно, один закон і одна підзвітна рада». Передбачається, що проєкти матимуть визначені строки та окремі команди, а кошти для підготовки проєктів, державного внеску, забезпечення життєздатності та супроводу ДПП не згорятимуть наприкінці бюджетного року.

Фінансові зобов’язання держави за кожним проєктом ДПП до схвалення перевірятиме підрозділ з управління ризиками у Finance Division. За інформацією Комісії з приватизації, умовні зобов’язання Пакистану за такими проєктами вже перевищують 472 млрд рупій. Законопроєкт передбачає, що угоди про ДПП стануть публічними документами, а спори розв’язуватимуть через медіацію, арбітраж або Апеляційний трибунал з приватизації.

До ради нової комісії входитимуть від 11 до 15 членів на трирічний строк, з яких від восьми до 12 мають бути незалежними. Серед них передбачено щонайменше одного експерта з ДПП і щонайменше двох жінок. Комісія також заявила, що чинні проєкти не зупинятимуться під час реорганізації.

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