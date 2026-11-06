У Пакистані запровадили обов’язкові податкові накладні на аванси — Dawn

У Пакистані Федеральне управління доходів (FBR) зобов’язало зареєстрованих платників податків оформлювати рахунки-фактури з податку з продажу на авансові платежі, отримані за майбутні поставки. Нові процедури запровадили повідомленням SRO 2063 від 2026 року.

Платники також мають відображати податкові зобов’язання за такими авансами у декларації за той податковий період, коли кошти були отримані. Про це повідомляє Dawn.

Окремий документ на кожен платіж

Якщо за одну поставку надходить кілька авансових платежів, на кожен із них необхідно оформити окремий рахунок-фактуру. Документи потрібно електронно пов’язувати з попередніми рахунками, щоб забезпечити повну простежуваність операції.

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Після фактичного здійснення поставки зареєстрований платник має видати остаточний рахунок-фактуру з посиланнями на документи щодо раніше отриманих авансів. Вартість поставки та податок, уже враховані під час отримання передоплати, повторно не оподатковуватимуться. Податок на непогашену частину суми нараховуватимуть лише на залишкову вартість поставки.

Ставки та коригування

FBR уточнило, що авансові платежі оподатковуватимуться за ставкою, чинною на момент їх отримання. До суми, яка залишилася неоплаченою, застосовуватимуть ставку, що діятиме на дату фактичної поставки.

Правила також передбачають коригування у разі збільшення, зменшення або повернення авансу чи вартості поставки, а також у випадках повного або часткового скасування поставки. Такі зміни здійснюватимуть відповідно до розділу 9 Закону про податок з продажу та процедур, визначених правилами 19–22. Платники повинні електронно зберігати й пов’язувати рахунки за авансами, дебетові та кредитові ноти, а також остаточні рахунки-фактури.

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