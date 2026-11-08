У Пакистані запустили онлайн-реєстрацію для імпортерів з податковою пільгою — Dawn

У Гілгіт-Балтистані, Пакистан, запустили онлайн-систему реєстрації торговців, які претендують на звільнення від податків на товари, ввезені з Китаю через перевал Хунджераб для місцевого споживання. Систему Gilgit-Baltistan Traders Registration and Exemption System урочисто відкрив головний міністр регіону Амджад Хуссейн.

Як повідомляє Dawn, скористатися пільгою зможуть торговці, які мають зареєстровану компанію або партнерську фірму. За словами Хуссейна, онлайн-система має забезпечити прозорість процедури та не допустити несправедливого ставлення до заявників.

Ліміт пільг — 4 млрд рупій

Торік прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф схвалив рекомендації комітету щодо звільнення мешканців Гілгіт-Балтистану від податку на прибуток, податку з продажів і федерального акцизного збору на товари з Китаю, призначені винятково для місцевого споживання.

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Федеральне управління доходів Пакистану видало нормативний акт для запровадження цих заходів. Річний обсяг податкових пільг обмежили 4 млрд пакистанських рупій для 2403 товарних позицій. Умови звільнення від податків переглядатимуть раз на два роки.

Плани створити торговельну зону

Уряду Гілгіт-Балтистану доручили визначити механізм розподілу квоти податкових пільг на 4 млрд рупій між місцевими торговцями, які імпортують товари з Китаю. Місцеві компанії та фірми мають реєструватися в регіональному департаменті промисловості та торгівлі.

Амджад Хуссейн також доручив підготувати пропозиції щодо створення в Гілгіті зони вільної торгівлі. За його словами, її планують облаштувати коштом уряду Гілгіт-Балтистану, щоб надати місцевим та іноземним торговцям майданчик і необхідні умови для ведення бізнесу.

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