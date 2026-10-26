У Пакистані запустили програму профнавчання для понад 720 молодих людей — Dawn

Уряд провінції Белуджистан у Пакистані офіційно запустив у Кветті Програму професійного навчання молоді. Ініціатива має надати молодим людям фахові навички, скоротити безробіття та сприяти економічній самостійності, повідомляє Dawn.

Навчання з урахуванням потреб промисловості

Програма передбачає технічну та професійну підготовку, що відповідає сучасним потребам промисловості. Особливу увагу в ній приділяють жінкам. Учасники в Кветті здобувають практичні навички в різних напрямах, щоб надалі працевлаштуватися або розпочати власну справу.

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Понад 240 слухачок уже навчаються

Наразі на курси зараховано понад 240 слухачок. Вони навчаються надання косметичних послуг, ручної вишивки та інших професійних навичок. У програмі роблять акцент на практичній підготовці, щоб учасниці після завершення курсів могли знайти роботу або започаткувати невеликий бізнес.

Провінційна влада поставила за мету охопити програмою більш ніж 720 молодих людей у Кветті. Ініціатива також має поліпшити перспективи працевлаштування, зміцнити економічну незалежність жінок і заохотити молодь Белуджистану до підприємництва.

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