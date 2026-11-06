У Пакистані затримали двох констеблів за підозрою у груповому зґвалтуванні — Dawn

У Рахімабаді в окрузі Сват, Пакистан, поліція затримала двох чинних констеблів у справі про ймовірне групове зґвалтування жінки, яка приїхала з Пешавара. Про це повідомляє Dawn.

Затримання підозрюваних

За даними поліції, жителька Пешавара звернулася зі скаргою, заявивши, що двоє невідомих мотоциклістів вчинили щодо неї сексуальне насильство. Керівник поліції округу Сват Умар Хан доручив встановити та затримати підозрюваних.

Начальник поліцейської дільниці Рахімабада Західулла Хан разом із командою встановив і затримав двох чоловіків за допомогою записів камер відеоспостереження. Поліція підтвердила, що обидва затримані служать констеблями.

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Слідство та службова перевірка

За попередніми даними слідства, чоловіки нібито відвели жінку та її чоловіка до номера готелю, де вчинили щодо неї сексуальне насильство. Як стверджує поліція, вони також погрожували вбити жінку, якщо вона розповість про інцидент.

Умар Хан повідомив, що підозрювані, за попередніми даними, вчинили ймовірний злочин поза службою. Поліція зареєструвала повідомлення про злочин (FIR) та почала службову перевірку. За словами Хана, якщо звинувачення підтвердяться, до констеблів застосують суворі юридичні та дисциплінарні заходи.

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