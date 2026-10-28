У Пакистані затримали двох підозрюваних у вбивстві трансгендерної людини — Dawn

У місті Бахавалнагар у Пакистані поліція затримала двох підозрюваних у смерті трансгендерної людини Рашида, відомої як Зоя. За даними правоохоронців, 23 жовтня на неї напали чотири людини, а наступного дня вона померла від травм.

Напад дорогою до лікарні

Як повідомляє Dawn, Зоя разом із сестрою Мехназ Бано прямувала до районної лікарні DHQ, коли на неї напали з палицями. У поліції району B Division заявили, що серед нападників були Вакас і Сулейман.

Правоохоронці повідомили, що Зоя раніше подала заяву проти цих людей через переслідування та насильство, а також нібито отримувала від них погрози вбивством. За версією поліції, підозрювані домагалися стосунків із нею, а після відмови почали переслідувати та погрожувати.

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Справу про вбивство зареєстрували

Приблизно місяць тому Зоя зареєструвала заяву в поліцейській дільниці B Division. Поліція відкрила справу про вбивство проти чотирьох підозрюваних, двоє з яких є братами та були затримані.

Зоя протягом кількох років працювала фахівчинею з реагування на звернення постраждалих в офісі окружного поліцейського управління Бахавалнагара. Там вона допомагала розв'язувати проблеми, з якими стикалася трансгендерна спільнота.

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