У Пакистані поліція затримала двох домашніх працівників у справі про ймовірну крадіжку майна з резиденції колишнього прем’єр-міністра та депутата Пакистанської народної партії Раджі Первеза Ашрафа. Будинок розташований у селі Дхок-Амб, у юрисдикції поліцейської дільниці Джатлі району Джелум у провінції Пенджаб. Як повідомляє The Express Tribune, вартість зниклого майна оцінюють у мільйони пакистанських рупій.

Яке майно зникло

Згідно з матеріалами першого інформаційного звіту, особистий помічник Ашрафа прибув до резиденції та виявив, що один із домашніх працівників відсутній. Поліцейські, які забезпечували охорону будинку, повідомили йому, що працівник не з’являвся від попередньої ночі.

Під час огляду приміщень виявили зникнення трьох кондиціонерів, двох дверей, трьох вікон, машини для скошування трави, килимів, трьох вентиляторів, предметів декору, посуду та інших цінних речей.

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Позиція поліції

Особистий помічник подав заяву до поліції Джатлі, назвавши одного домашнього працівника та попросивши також допитати іншого. Речник поліції Равалпінді заявив, що попереднє розслідування вказує на ймовірну причетність обох працівників, після чого їх узяли під варту.

За словами речника, слідство перевіряє версію, що речі могли зникати в різні періоди роботи цих працівників у резиденції. Поліція повідомила, що після збору доказів підозрюваних мають доправити до суду.

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