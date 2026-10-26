У Пакистані затримали оголошеного в розшук чоловіка, якого шукали 16 років — Dawn

У Пакистані Федеральне агентство розслідувань (FIA) затримало Нура Ахмеда, якого протягом 16 років розшукували у справі про незаконне переправлення людей до Греції, повідомляє Dawn. Затримання провели співробітники підрозділу FIA з протидії торгівлі людьми в Равалпінді.

Справу розслідує FIA

За даними зони FIA в Ісламабаді, Ахмед із Манді-Бахауддіна фігурує у зареєстрованій заяві про кримінальне правопорушення. В агентстві заявили, що він переховувався від правоохоронців упродовж 16 років.

FIA стверджує, що затриманий був причетний до сприяння поїздкам громадян до Греції незаконними маршрутами через Іран і Туреччину. Ці твердження є позицією пакистанського Федерального агентства розслідувань.

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Спеціальна група

У FIA повідомили, що спеціальну групу для затримання оголошених у розшук осіб сформували за дорученням директора зони FIA в Ісламабаді Сайєда Шехзада Надіма Бухарі. Її очолив інспектор Захід Бхатті, до складу також увійшли помічник субінспектора Рафік і старший констебль Вакас Гуджар.

В агентстві додали, що роль інших фігурантів справи мають встановити під час розслідування. FIA заявило, що продовжить правові дії проти осіб, причетних до контрабанди мігрантів і незаконної імміграції.

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