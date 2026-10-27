У Пакистані затримали підозрюваного у крадіжці телефонів 59 жінок — Dawn

У Карачі, Пакистан, поліція заявила про затримання головного підозрюваного у ймовірному викраденні мобільних телефонів у 59 жінок. За версією правоохоронців, 1 жовтня жінок привезли до заміського будинку в районі Гадап нібито на співбесіди для працевлаштування.

Як повідомляє Dawn, затриманого ідентифікували як Бабара, також відомого як Сахіл Салман. Старший суперінтендант поліції округу Малір Абдул Халік Пірзада розповів, що у нього вилучили 40 мобільних телефонів.

Затримання за інформацією поліції

За словами Пірзади, підозрюваного затримали після отримання інформації, коли він нібито прямував продати 40 телефонів, щоб знищити докази. Поліція також заявила, що має відомості, які вказують на можливе перебування ще 19 телефонів у іншого підозрюваного, який переховується.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правоохоронці повідомили, що раніше затримали Вакаса, який забронював заміський будинок, координаторку заходу Наргіс і Шахзада. Останнього підозрюють у тому, що він допоміг головному фігуранту втекти мотоциклом після ймовірного викрадення телефонів.

Версія поліції про фальшиві вакансії

За даними поліції, Бабар за сприяння Наргіс створив групу у WhatsApp та розміщував оголошення про роботу, щоб заманити жінок. Після цього він, за версією слідства, найняв автобус, яким їх доправили до заміського будинку. Під час допиту підозрюваний, за словами поліції, заявив, що спланував ймовірну крадіжку після перегляду фільмів.

Читай нас у