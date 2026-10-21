У Пакистані затримали підозрюваного у продажі фальшивих марок США — Dawn

У Лахорі, Пакистан, Національне агентство з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) затримало головного підозрюваного у справі про продаж підроблених поштових марок США. За даними Dawn, прокуратура Південного округу Флориди раніше заявляла, що 33-річного уродженця Ханевала підозрюють в управлінні несанкціонованим сайтом, через який нібито продали понад 5 млн підроблених поштових етикеток США.

Робота сайту

Додатковий директор регіонального підрозділу NCCIA в Лахорі Атіф Амір повідомив, що підозрюваний керував сайтом LabelsBank.com із серпня 2023 року до вересня 2026 року. За версією агентства, сайт використовували для реклами та продажу підроблених поштових марок США, а сама діяльність тривала близько трьох років.

За словами Аміра, через сайт продали понад 5 млн марок приблизно по 2 долари за одиницю. Вартість операцій, оцінена з огляду на заявлений обсяг продажів, становить близько 35 млрд пакистанських рупій. Водночас прокуратура США заявляла, що ця схема нібито завдала Поштовій службі США збитків на понад 126 млн доларів.

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Перевірка фінансових операцій

NCCIA повідомило, що перевіряє фінансовий слід операції. За даними агентства, у справі досліджують операції через 16 банківських рахунків: сім із них, за твердженням слідства, були пов’язані з підозрюваним, п’ять — із його братом, два — з дружиною, ще по одному — із сестрою та тіткою. Слідчі також встановлюють, чи могли родичі бути причетними до використання рахунків, пов’язаних з онлайн-бізнесом.

Для розшуку підозрюваного та встановлення учасників мережі NCCIA створило вісім спеціальних груп у Пенджабі, Ісламабаді та Сінді. Вони провели рейди у 35 місцях і допитали 47 людей. Слідчі також проаналізували 122 записи даних про телефонні з’єднання, 50 звітів із відстеження IMEI та аудіо- й відеозаписи зі 120 камер. Агентство з’ясовує, хто ще міг брати участь у роботі сайту, обробці замовлень, отриманні платежів або розповсюдженні підроблених марок.

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