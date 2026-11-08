У Пакистані затримали шістьох у справах про переправлення мігрантів і корупцію — Dawn

Федеральне агентство розслідувань Пакистану (FIA) заявило про затримання шістьох підозрюваних у справах щодо незаконного переправлення мігрантів, шахрайства з працевлаштуванням за кордоном і зловживання службовими повноваженнями. Серед затриманих — двоє працівників Multan Electric Power Company (Mepco). Операції проводили підрозділи FIA в Мултані, Дера-Газі-Хані та Бахавалпурі з 30 жовтня до 6 листопада, повідомляє Dawn.

Справа про переправлення до Європи

2 листопада у Дера-Газі-Хані затримали Західа Ахмада, якого FIA підозрює в організації незаконного переправлення людей до Європи, зокрема до Італії, через Лівію. За даними агентства, розслідування почали після депортації 29 жовтня з Лівії до Пакистану Хаммада Ахмада.

За версією FIA, Захід Ахмад разом зі спільником Різваном Ахмадом Шамасом у жовтні 2025 року пообіцяли потерпілому високооплачувану роботу в Італії. Слідство стверджує, що замість законного оформлення поїздки чоловіка доправили через Непал до Лівії та передали іноземним посередникам. Там його нібито незаконно утримували, катували й вимагали гроші в його родини. FIA заявило, що з родини, імовірно, виманили близько 8,05 млн пакистанських рупій готівкою та банківськими переказами.

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Візове шахрайство та справа працівників Mepco

В іншій справі FIA у Бахавалпурі затримало Насіра Ахмада, якого, за даними агентства, раніше оголосили в розшук. Його підозрюють в отриманні 1,133 млн рупій за обіцянку працевлаштування та оформлення робочої візи за кордон. За даними слідства, зобов’язань він не виконав.

Також у Мултані затримали Шаббіра Ахмада Пашу, якого підозрюють в отриманні 600 тис. рупій за обіцянку оформити робочу візу до Румунії, та Мухаммада Акрама з Вехарі — у справі про 300 тис. рупій за візу до Дубая. FIA стверджує, що обіцяні візи не оформили, а кошти не повернули.

Окремо агентство затримало двох працівників Mepco — Рао Мухаммада Шакіра з першого підрозділу Міан-Чанну та лінійного суперінтенданта I Ааміра Муштака. Їх звинувачують у незаконному встановленні двох опор низьковольтної електромережі, оформленні підключень із лічильниками та сприянні несанкціонованій електрифікації житлового комплексу. Розслідування триває.

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