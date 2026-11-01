У Пакистані жінку облили кислотою, підозрюють брата її чоловіка — Dawn

У місті Паттокі в пакистанському окрузі Касур 20-річна Фатіма Бібі зазнала тяжких опіків після ймовірного нападу з кислотою. У причетності до нападу підозрюють брата її чоловіка, повідомляє Dawn з посиланням на поліцію.

Опіки обличчя та тіла

За даними поліції, інцидент стався в районі Пурані-Манді, що належить до юрисдикції міського відділку поліції Паттокі. Правоохоронці заявили, що чоловік на ім’я Шахбаз нібито облив Фатіму Бібі кислотою.

Жінка дістала опіки обличчя та інших частин тіла. Її доправили до лікарні THQ для надання медичної допомоги. У повідомленні Dawn зазначено, що постраждала зазнала тяжких травм.

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Заява постраждалої

У первинній заяві поліції Фатіма Бібі сказала, що брат її чоловіка протягом певного часу переслідував її та примушував до сексуальних стосунків. За її словами, після відмови він нібито облив її кислотою, щоб провчити.

Поліція розслідує обставини справи. Станом на час публікації повідомлення затримань у цій справі не було.

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