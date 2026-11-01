У Пакистані жінку підозрюють у вбивстві доньки перед самогубством — Dawn

У районі Баджаур у Пакистані жінку підозрюють у причетності до смерті її малолітньої доньки, після чого вона, за попередніми даними, скоїла самогубство. Про це з посиланням на поліцію та місцевих жителів повідомляє Dawn.

Розслідування смерті матері й дитини

Інцидент стався в гірській місцевості Вара-Харкай у техсілі Вар-Мамонд району Баджаур. За даними поліції та жителів, жінка, особу якої поки не встановили, ймовірно, спершу задушила доньку, а потім повісилася у своєму будинку. Причини того, що сталося, наразі невідомі.

Після повідомлення про інцидент на місце прибула поліція. Тіла жінки та дитини доправили до районної лікарні в Харі для розтину, а потім передали родичам для поховання.

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Речник районної поліції Мансур Хан заявив, що правоохоронці почали розслідування, аби встановити обставини та причини трагедії.

Окреме вбивство в Баджаурі

Також у ніч проти п’ятниці в районі Міна-Базар техсілу Лові-Мамонд невідомі озброєні люди відкрили вогонь по 57-річному Маліку Тамрізу Хану. За даними поліції та місцевих жителів, чоловік прямував додому, коли на нього напали.

Пораненого доправили до районної лікарні в Харі, де він помер від отриманих травм. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити мотив убивства та причетних до нападу.

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