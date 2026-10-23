У Пакистані знесли незаконні споруди в Чарсадді та Лаккі-Марваті — Dawn

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва влада знесла незаконно збудовані магазини, комерційні центри та інші споруди під час кампанії проти самовільного захоплення земель. Про це повідомляє Dawn.

Операція в Чарсадді

Окружна адміністрація Чарсадди розпочала масштабну операцію за розпорядженням губернатора. Незаконні споруди демонтували, а захоплені ділянки звільнили в місті Чарсадда, на Пешаварській дорозі, а також у районах Тангі, Шерпао та інших місцевостях.

За даними адміністрації, мета кампанії — повернути громадські землі, звільнити дороги й ринки від незаконних споруд та полегшити рух пішоходів і транспорту. Окружний комісар Мансур Аршад заявив, що операцію продовжуватимуть у всьому окрузі без вибіркового підходу.

У техсілі Тангі окрему операцію з повернення земель проводили під наглядом помічника комісара Ахлака Ахмада та додаткового помічника комісара Адана Західа. Адміністрації допомагали поліція й муніципальні працівники.

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У базарі Шерпао торговці виступили проти знесення десятків крамниць. Вони стверджують, що демонтаж провели без попереднього повідомлення, через що підприємці зазнали значних фінансових втрат і опинилися під загрозою втрати засобів до існування. Представники торговельних організацій зустрілися з Мансуром Аршадом, який пообіцяв ефективно розв’язати порушені ними питання.

Демонтаж уздовж автомагістралі

Окрему операцію провели в окрузі Лаккі-Марват. Там демонтували тимчасові й капітальні споруди з обох боків жвавої автомагістралі Пешавар—Карачі в районі базару Серай-Гамбіла. Роботи очолив окружний комісар Шахід Рафік Гандапур.

До операції залучили екскаватори й трактори, а також підрозділ боротьби з незаконними забудовами муніципальної адміністрації. Влада повідомила про очищення від самовільних споруд обох боків Індської автомагістралі. Гандапур заявив, що адміністрація не дозволятиме використовувати державну землю та узбіччя доріг для комерційної чи іншої діяльності, оскільки виставлені торговцями товари заважають руху транспорту.

Такі самі заходи в четвер проводили також в округах Мардан, Ноушера та Баджаур.

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