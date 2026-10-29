У пакистанському Баджаурі на 10 днів заборонили їздити з пасажиром на мотоциклі — Dawn

Адміністрація округу Баджаур у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва запровадила 10-денну заборону на пересування мотоциклами з пасажирами. Обмеження ввели негайно на підставі статті 144 Кримінально-процесуального кодексу Пакистану через безпекову ситуацію, повідомляє Dawn.

Обмеження діятиме до 7 листопада

Відповідне розпорядження видала канцелярія заступника комісара округу Аднана Фаріда. У повідомленні зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням даних розвідувальних служб і поліції.

Влада вказала на чинну безпекову ситуацію та можливість використання мотоциклів у терористичній діяльності. У розпорядженні потребу в превентивних заходах пояснили необхідністю гарантувати громадську безпеку, запобігати інцидентам і підтримувати правопорядок та мир в окрузі.

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Відповідальність за порушення

Заборона діятиме до 7 листопада, якщо її не змінять або не скасують раніше. За порушення розпорядження передбачене покарання за статтею 188 Кримінального кодексу Пакистану — за невиконання законно виданого розпорядження посадовця.

5 вересня влада Баджауру вже запроваджувала аналогічну 15-денну заборону, також посилаючись на безпекову ситуацію.

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