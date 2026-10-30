У пакистанському Чарсадді контейнеровоз застряг під опорою естакади — Dawn

У Чарсадді в Пакистані трейлер, що перевозив морський контейнер, застряг під опорою естакади, яку будують на дорозі Мардан. Інцидент ускладнив рух транспорту та створив незручності для водіїв і пасажирів, повідомляє Dawn.

Питання до висоти проїзду

Вантажівка застрягла під недобудованою конструкцією, що викликало запитання щодо достатності вертикального просвіту для великовагового транспорту, зокрема контейнеровозів. Місцеві водії закликали відповідальні органи та інженерів проєкту оглянути ділянку й з’ясувати, чому транспортний засіб не зміг проїхати.

Вони наголосили, що на жвавих дорогах необхідно забезпечувати достатню висоту проїзду для безпечного руху великовагових автомобілів.

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Заклики перевірити проєкт

Жителі та пасажири також закликали провести технічне розслідування. Воно має встановити, чи пов’язаний випадок із недоліком проєкту, різницею між рівнями дороги й мосту або рухом негабаритного транспортного засобу.

Серед запропонованих невідкладних заходів — помітні знаки обмеження висоти, попереджувальні щити та організація руху на будівельному майданчику. Якщо доступний проїзд виявиться недостатнім, відповідний орган і підрядники мають вжити коригувальних заходів за участю кваліфікованих інженерів.

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