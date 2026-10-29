У пакистанському Гайдарабаді зупинили знесення будинку 1936 року — Dawn

У Гайдарабаді в Пакистані районна адміністрація зупинила демонтаж будинку 1936 року, рекомендованого до включення до переліку об’єктів культурної спадщини. До втручання посадовців частину споруди вже встигли розібрати, повідомляє Dawn.

Будівля розташована неподалік дороги Фаудждарі. Її зовнішня частина, звернена до Стейшн-роуд, має виступні балкони з кам’яним різьбленням і великі вікна з дерев’яними панелями. Саме архітектурна цінність стала підставою рекомендувати надати об’єкту охоронний статус, однак технічний комітет остаточного рішення ще не ухвалив.

Приписи для осіб, які заявляють права на майно

Помічник міського комісара Нур Хуссейн зупинив роботи пізно ввечері в понеділок. Після цього він видав припис Мохаммаду Аріфу Шейху, який заявляє права на об’єкти з номерами City Survey 433/1, 434 і 435 у кварталі F, а також Мохаммаду Західу Шейху, який заявляє права на частину майна з номером 433. Їх попросили протягом трьох днів надати документи про право власності, погодження, дозволи та сертифікати про відсутність заперечень.

Представник департаменту культури Завар Рукун уд Дін Куреші повідомив, що власника попереджали не демонтувати зовнішню частину споруди. За його словами, рекомендацію щодо внесення будинку до переліку пам’яток подали ще у 2025 році. Аріф Шейх стверджував, що перевіряв статус об’єкта і з’ясував, що його ще не внесли до списку спадщини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі юридичні дії

Заступник директора з питань спадщини Департаменту старожитностей та археології в середу надіслав власнику окремий припис щодо несанкціонованого демонтажу рекомендованого об’єкта спадщини. Його викликали до відомства 2 листопада, щоб розглянути можливі заперечення проти надання будинку охоронного статусу та питання про юридичні дії.

Департамент заявив, що демонтаж без попереднього дозволу порушив розділ 10(i) Закону Сінду про збереження культурної спадщини 1994 року, та наказав припинити всі роботи. Також відомство звернулося до регіонального управління Будівельного контрольного органу Сінду з проханням не видавати дозволів на знесення або будівництво, доки технічний комітет не розгляне справу.

За словами Аріфа Шейха, частина будинку обвалилася після дощів, тому його брат Мохаммад Асіф намагався демонтувати навіс на першому поверсі, щоб уникнути небезпеки. На наземному поверсі будівлі працює магазин, який має іншого власника.

Читай нас у