У пакистанському Карачі почали встановлювати сині таблички на будинках діячів — Dawn

У Карачі, Пакистан, запустили ініціативу зі встановлення пам’ятних синіх табличок на будинках видатних людей, які жили або досі живуть у центральному районі міста. Програма має відзначити їхній внесок і відновити історичну, інтелектуальну та культурну ідентичність району, повідомляє Dawn.

Приклад лондонської ініціативи

Програму District Central Commemorative Plaques Initiative започаткували за зразком ініціативи, що виникла в Лондоні у XIX столітті. Такі сині таблички встановлюють на будівлях, щоб позначити історичний зв’язок цього місця з відомою людиною.

Заступник комісара центрального району Таха Салім повідомив, що таблички вже встановили на будинку художника Садеквайна у Federal B Area Block 13, а також на будинках покійного виконавця каввалі Амджада Сабрі та ведучого, актора й коміка Умера Шаріфа в Ліакватабаді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Комітет і штрихкоди

За словами Саліма, чимало мешканців центрального району Карачі згодом переїхали в інші частини міста або виїхали з нього. Деякі видатні особистості також померли, однак їхнє коріння, за його словами, залишається пов’язаним із районом.

Посадовець заявив, що створює комітет для визначення інших людей, гідних такого вшанування. Він також планує додати до табличок штрихкоди, сканування яких відкриватиме інформацію про життя, внесок і досягнення відповідної людини.

Читай нас у