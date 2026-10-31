У пакистанській провінції Пенджаб супутники NASA зафіксували 13 241 осередок пожеж за період із 1 до 29 жовтня, тоді як в індійському Пенджабі — 3 158. Це у 4,2 раза більше, повідомляє Dawn з посиланням на аналіз екологічної платформи HamariHawa.

Дослідження ґрунтується на даних системи NASA FIRMS, які збирають прилади VIIRS на супутниках Suomi NPP, NOAA-20 та NOAA-21. За оцінкою HamariHawa, 92% виявлених у пакистанському Пенджабі осередків розташовувалися на сільськогосподарських угіддях і, ймовірно, були пов’язані зі спалюванням на полях.

Найбільша активність наприкінці жовтня

За останні сім днів місяця супутники зареєстрували 6 655 осередків — приблизно половину загальної кількості за весь період. Найбільше їх зафіксували 29 жовтня — 1 327.

За даними лише супутника Suomi NPP, який HamariHawa використовувала для зіставлення показників різних років, у пакистанському Пенджабі виявили 4 562 осередки, а в індійському — 918. Для порівняння, у 2019 році ситуація була протилежною: в індійському Пенджабі зафіксували 14 002 осередки проти 2 908 у пакистанському.

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Історичний аналіз платформи також показав, що в індійському Пенджабі кількість супутниково зафіксованих пожеж на полях зменшилася на 95% у 2021–2025 роках. У пакистанській провінції за 2019–2025 роки цей показник, навпаки, зріс на 33%.

Осередки поблизу Лахора

Найбільшу кількість осередків у пакистанському Пенджабі зафіксували в окрузі Окара — 2 144. Далі йдуть Гуджранвала з 1 011 та Нанкана-Сахіб із 1 003 осередками. Сукупно ці три округи дали 4 158 виявлень — більше, ніж увесь індійський Пенджаб за той самий період.

HamariHawa зазначає, що дим від аграрних пожеж у районах довкола Лахора може погіршувати якість повітря в місті залежно від напрямку вітру. Водночас супутникові дані показують лише місця, де горіння тривало під час прольоту супутника: вони не визначають площу вигорілої території чи обсяг диму, а частина пожеж може лишитися непоміченою через хмари або густий смог.

На тлі погіршення якості повітря влада провінції розгорнула 67 груп швидкого реагування для виявлення та припинення спалювання решток на полях. За даними IQAir, 31 жовтня о 13:00 індекс якості повітря в Лахорі становив 232 пункти, що відповідає категорії «дуже шкідливий для здоров’я».

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