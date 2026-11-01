У Палестині ізраїльські військові затримали 5 людей на Західному березі — Anadolu Agency

У Палестині ізраїльські військові затримали п’ятьох палестинців під час рейдів у містечку Бурін на південь від Наблуса та в таборі біженців Каландія, розташованому на північ від Східного Єрусалима на окупованому Західному березі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Рейди у Буріні та Каландії

За даними Палестинського медіавідомства у справах ув’язнених, ізраїльські сили обшукали будинки в Буріні та затримали чотирьох молодих чоловіків. Ще одного молодого чоловіка військові затримали в таборі біженців Каландія.

Anadolu Agency зазначає, що ізраїльські військові майже щодня проводять на Західному березі рейди із затриманнями чоловіків, жінок і дітей. За повідомленням агентства, такі операції часто супроводжуються нападами на членів родин під час обшуків, а також пошкодженням і нищенням майна.

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Дані про ув’язнених

За палестинськими даними, в ізраїльських в’язницях утримують близько 9 350 палестинців, серед яких 350 дітей і 90 жінок. Правозахисні організації заявляють, що ув’язнених піддають катуванням, голодуванню та неналежному медичному догляду, що, за їхніми словами, призвело до десятків смертей.

За палестинськими оцінками, від жовтня 2023 року ізраїльська армія посилила операції на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом. За цей період там загинули понад 1 220 палестинців, близько 13 350 дістали поранення, а понад 26 тисяч людей були затримані.

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