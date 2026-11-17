У Палестині, в Секторі Гази, жителі та очевидці повідомили про використання ізраїльськими силами квадрокоптерів для скидання коробок із вибухівкою на палестинські будинки або поруч із ними. За їхніми словами, вибухівку підривають дистанційно, що призводить до руйнування будівель і пошкодження майна.

Повідомлення про операції в кількох районах

Як повідомляє Anadolu Agency, мешканці спостерігають таку тактику близько тижня в районах поблизу позицій ізраїльської армії. Свідки заявили, що в коробках міститься кілька кілограмів вибухівки. На відеозаписах видно, як безпілотники скидають коробки на дахи будинків.

Про такі операції повідомляли на схід від районів Зейтун і Туффа в місті Газа, а також у східній частині Дейр-ель-Балаха та в таборі біженців Бурейдж у центральній частині анклаву. Місцеві джерела заявили, що в п’ятницю десятки палестинців залишили район Зейтун, побоюючись, що їхні домівки можуть стати наступними цілями.

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Руйнування поблизу таборів біженців

За даними місцевих джерел, у понеділок дрони скидали вибухові коробки поблизу мосту Ваді-Газа на вулиці Салах-ад-Дін, а також на північ від таборів біженців Бурейдж і Нусейрат. Вони повідомили щонайменше про сім таких операцій, які спричинили потужні вибухи та значні руйнування.

10 листопада ізраїльські сили, за словами місцевих джерел, таким самим способом зруйнували два попередньо евакуйовані будинки на схід від табору біженців Магазі. Місцеві джерела також повідомили про чотири подібні руйнування біля лікарні Дар-ас-Салам на північному сході Хан-Юніса.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що внаслідок порушень Ізраїлем домовленості про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня 2025 року, загинули 1650 палестинців, ще 5975 дістали поранення.

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