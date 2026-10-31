У Панамі комісія ОАД заслухала заяви про шкоду від канадських компаній — Mongabay

Міжамериканська комісія з прав людини 27 жовтня в Панамі заслухала представників шести країн, які заявили про шкоду, пов’язану з діяльністю канадських гірничих компаній у Латинській Америці. Четверо свідків також повідомили про ймовірні напади на захисників довкілля, повідомляє Mongabay.

Комісія є незалежним органом Організації американських держав і розглядала зобов’язання Канади щодо діяльності її видобувних компаній за кордоном та їхнього впливу на права людини й довкілля. Канада є членом ОАД, але не ратифікувала Американську конвенцію з прав людини. Тому комісія не може передати справу щодо Канади до Міжамериканського суду з прав людини, однак може надавати необов’язкові рекомендації.

Заяви з Еквадору та Колумбії

Представник корінного населення й рибовод Марко Манобанда з еквадорського Лас-Навеса заявив, що мідно-золотий рудник El Domo спричиняє вирубування лісів і забруднення води, від якої залежить його громада. Рудник належить компаніям Silvercorp Metals Inc. та Salazar Resources Ltd. із Ванкувера. За словами Манобанди, у червні 2025 року військові та поліція застосували сльозогінний газ і гумові кулі, розганяючи мирний протест. Активісти повідомляли про поранення кількох людей.

Манобанда також стверджує, що жителі району стикаються з військовою присутністю, погрозами, переслідуваннями та обшуками, а більш як 30 людей стали фігурантами кримінальних справ. Спеціальні доповідачі ООН висловлювали занепокоєння ситуацією навколо противників проєкту. Silvercorp Metals і Salazar Resources не відповіли на запит Mongabay про коментар до публікації.

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Колумбійська активістка Майерлі Лопес розповіла про посилення погроз людям, які захищають парамо Сантурбан від золотодобувної діяльності Aris Mining Corporation у проєкті Soto Norte. За її словами, ця високогірна екосистема є джерелом води для 2 мільйонів колумбійців. Лопес заявила, що обличчя захисників довкілля з’являлися на листівках і в соцмережах із звинуваченнями у зв’язках зі збройними групами та незаконній діяльності. Aris Mining також не надала коментаря до публікації.

Вимоги до Канади

Представники громадянського суспільства закликали комісію рекомендувати Канаді запровадити законодавство про обов’язкову належну обачність щодо прав людини та довкілля, посилити незалежні механізми підзвітності й поліпшити доступ постраждалих громад до засобів правового захисту. Вони також запропонували пов’язати державне фінансування, експортне кредитування, інвестиційну підтримку та страхування канадських компаній із правозахисними й екологічними гарантіями.

Слухання відбулося приблизно через чотири місяці після ліквідації посади Канадського омбудсмена з відповідального підприємництва, який розглядав скарги щодо порушень прав людини та екологічної шкоди, пов’язаних із канадськими компаніями за кордоном. Представниця Канади при ОАД Джилліан Гіллард вказала на Національний контактний пункт як на механізм для раннього врегулювання спорів і посилення корпоративної належної обачності. Водночас критики наголошують, що його рекомендації не є обов’язковими, а сам орган не може вимагати документи чи встановлювати факти.

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