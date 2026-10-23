У Панамі підтвердили другу смерть після землетрусу магнітудою 7,5 — Anadolu Agency

Міністерство охорони здоров’я Панами підтвердило другу смерть, пов’язану із землетрусом магнітудою 7,5, який стався 9 жовтня. У провінції Вераґуас померла 60-річна Рехіна Міранда, яка зазнала тяжкої травми голови під час евакуації зі школи в Сантьяго-де-Вераґуас, повідомляє Anadolu Agency.

Травма під час евакуації

Під час землетрусу Міранда виконувала адміністративні обов’язки у школі Ромуло Арроча. Під час виходу з будівлі вона впала й дістала тяжку черепно-мозкову травму. Жінку доправили до лікарні Луїса «Чічо» Фабреґи для спеціалізованого нейрохірургічного лікування, однак вона померла, попри зусилля медиків.

Першою жертвою стихії стала 68-річна Елена Баррія. Вона померла 14 жовтня після того, як у її будинку в Макаракасі, провінція Лос-Сантос, на неї впала стіна. Землетрус спричинив їй тяжкі травми черевної порожнини.

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Десятки тисяч постраждалих

За даними Національної системи цивільного захисту Панами, станом на 20 жовтня від наслідків землетрусу постраждали понад 35 тисяч людей. У 126 тимчасових притулках перебували 5628 осіб, а гуманітарну допомогу надавали 175 громадам.

Стихія пошкодила житлові будинки, школи, медичні заклади, церкви, дороги та мости у провінціях Лос-Сантос, Вераґуас, Еррера і Кокле. Влада повідомила про пошкодження 619 освітніх закладів та 120 медичних установ. Епіцентр землетрусу розташовувався за 39 кілометрів на північний захід від міста Тоносі у південно-західній частині провінції Лос-Сантос.

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