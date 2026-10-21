У Папуа-Новій Гвінеї помер засновник піраміди U-Vistract Ной Мусінгку — RMF24

На острові Бугенвіль у Папуа-Новій Гвінеї помер Ной Мусінгку — засновник фінансової піраміди U-Vistract, який згодом проголосив себе правителем самопроголошених королівств Папаала та Меекамуї. Про смерть повідомила політична партія Bougainville Independence Movement. Як повідомляє RMF24, Мусінгку помер 12 жовтня 2026 року після понад тритижневої боротьби з хворобою.

Піраміда U-Vistract

За даними Organized Crime and Corruption Reporting Project, Мусінгку звинувачували у виманюванні в жителів Океанії десятків мільйонів доларів. Створена ним схема U-Vistract обіцяла інвесторам щомісячні виплати у розмірі 100% вкладеної суми. Перші учасники справді отримували кошти, що спонукало тисячі інших людей інвестувати мільйони доларів.

На початку 2000-х, коли інформація про схему стала відомою, Мусінгку втік на рідний Бугенвіль. Журналістка Гореті Кеннетт розповіла ABC Australia, що 1998 року вклала в U-Vistract гроші, які батьки дали їй для оплати навчання. Після звістки про смерть Мусінгку вона сказала, що її кошти, ймовірно, вже не повернуться.

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Самопроголошене королівство

Після повернення на острів Мусінгку назвав себе королем Давидом Пеї II. Навколо нього сформувалося утворення з озброєним формуванням, банківською системою та місцевою валютою — кіною Бугенвілю (BVK). Уряд Папуа-Нової Гвінеї згодом визнав цю валюту незаконною.

У 2026 році Мусінгку пережив напад бійців, пов’язаних із юридично визнаним урядом Бугенвілю. Тоді загинули четверо його охоронців, а сам він дістав вогнепальне поранення шиї. У заяві після його смерті прихильники пообіцяли повернути вкладникам кошти.

Водночас багаторічний радник Автономного уряду Бугенвілю Ентоні Реган заявив ABC Australia, що гроші вже витрачені, а виплати за схемою фактично припинилися ще наприкінці 1990-х. Він також зазначив, що невідомо, хто надалі очолить прихильників Мусінгку та що станеться з пов’язаними з ним озброєними групами. За повідомленнями, Мусінгку було близько 60 років.

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