У ПАР 10 партій пообіцяли підтримати бібліотеки перед місцевими виборами — TimesLIVE

У ПАР перед місцевими виборами 2026 року 10 із 12 проаналізованих партій дали конкретні обіцянки щодо бібліотек, п’ять — щодо центрів раннього розвитку дітей, а вісім — щодо безпеки школярів. Про це TimesLIVE повідомляє з посиланням на огляд The Education Desk.

Виборці обиратимуть муніципальних радників, які можуть впливати на дороги, інфраструктуру, громадську безпеку, бібліотечні послуги та реєстрацію центрів раннього розвитку дітей. Водночас шкільна освіта у ПАР належить до повноважень національної та провінційної влади, а не місцевого самоврядування. За даними Виборчої комісії, у виборах беруть участь 546 партій.

Бібліотеки та дошкільні центри

ActionSA, Південноафриканська комуністична партія та EFF представили пропозиції в усіх трьох напрямах, які аналізували автори огляду. ActionSA обіцяє розширити фінансування центрів раннього розвитку, запровадити програми харчування та залучати покинуті або вилучені муніципальні будівлі для облаштування дитячих закладів.

Південноафриканська комуністична партія пропонує розвивати бібліотеки як громадські центри знань і культури з доступом до інтернету та місцями для навчання. EFF заявила про намір створювати бібліотеки в школах із недостатнім забезпеченням і розширювати безкоштовний публічний Wi-Fi для підтримки читання.

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Африканський національний конгрес пообіцяв зробити муніципальні бібліотеки доступними, добре освітленими та забезпеченими публічним Wi-Fi. Inkatha Freedom Party має намір інвестувати в бібліотеки й розширювати громадську інфраструктуру, зокрема центри раннього розвитку дітей. MK Party обіцяє ремонтувати та утримувати бібліотеки, а також облаштовувати такі центри в будівлях, що недостатньо використовуються.

Безпечні маршрути до шкіл

Democratic Alliance запропонувала програму безпечних маршрутів до школи: мощені пішохідні доріжки, краще вуличне освітлення та спеціальний транспорт для учнів у районах із високим рівнем злочинності. Партія також виступає за офіцерів із роботи зі школами в закладах, що потерпають від бандитського насильства.

Південноафриканська комуністична партія пропонує проводити аудити безпеки в округах, створювати безпечні маршрути до шкіл і посилити заходи проти наркопритонів та незаконних закладів поблизу шкіл. UDM підтримує суворіше виконання місцевих правил і партнерства з громадами у сфері безпеки, а Build One South Africa планує посилити поліцію в метрополіях для протидії злочинності та торгівлі наркотиками біля шкіл.

Freedom Front Plus не визначила окремих зобов’язань у трьох проаналізованих сферах. Щодо Patriotic Alliance автори огляду не змогли знайти повну програму на вибори 2026 року.

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