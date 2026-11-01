У ПАР 14-річному учневі призначили дисциплінарне слухання — TimesLIVE

У провінції Фрі-Стейт у ПАР 14-річному учневі призначили формальне дисциплінарне слухання після заяви про ймовірну спробу сексуальних домагань до 32-річної вчительки. Слухання заплановане на 5 листопада о 09:00.

Обставини інциденту

Як повідомляє TimesLIVE, речник департаменту освіти Фрі-Стейту Говард Ндаба заявив, що 27 жовтня учень нібито намагався неналежно торкнутися педагогині. За його словами, вчителька одразу вжила заходів, щоб захистити себе.

Керівництво школи негайно розділило учня та вчительку і помістило їх у безпечні місця. Батьків школяра поінформували, а про інцидент повідомили поліції. Ндаба також зазначив, що за цим фактом відкрили кримінальну справу, яку розслідують.

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Підтримка педагогині

Департамент освіти надав учительці психосоціальну підтримку. Про справу 29 жовтня поінформували шкільну керівну раду та її дисциплінарний комітет.

Член виконавчої ради Фрі-Стейту з питань освіти МДжей Мабоя засудив інцидент. Він заявив, що вчителі повинні мати змогу працювати без страху за власну безпеку та гідність, а класи мають бути безпечним простором і для учнів, і для педагогів.

Мабоя закликав батьків і громади співпрацювати з департаментом для зміцнення дисципліни та поваги серед школярів. Він також підтвердив намір департаменту застосовувати кодекс поведінки учнів і захищати вчителів відповідно до Закону ПАР про школи та Закону про внесення змін до законодавства щодо базової освіти.

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