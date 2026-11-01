У ПАР 2,6 млн виборців допустили до спеціального голосування — TimesLIVE

У ПАР 2,6 млн виборців схвалили для спеціального голосування на муніципальних виборах, яке відбудеться в понеділок і вівторок. Загалом для участі у виборах зареєстрували 29 230 808 осіб, повідомляє TimesLIVE.

Голосування вдома та на дільницях

Генеральний директор Незалежної виборчої комісії ПАР Сі Мамаболо повідомив про готовність комісії під час брифінгу в Мідранді. Спеціальне голосування проводитимуть у двох форматах: удома у виборця та на виборчій дільниці.

Удома проголосують 678 тисяч виборців. Жінки становлять 74% цієї групи, чоловіки — 26%. Найбільшу кількість схвалених голосувань удома зафіксували у провінції Квазулу-Наталь — 143 тисячі.

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Робота комісії та бюлетені

Виборчі дільниці в обидва дні працюватимуть з 08:00 до 17:00. Виборців, яким схвалили голосування вдома, закликали залишатися за зареєстрованою адресою до прибуття працівників комісії. За словами Мамаболо, працівники не повертатимуться за тією самою адресою, якщо не застануть виборця під час першого візиту.

Для організації спеціального голосування комісія залучила 127 тисяч працівників. Також IEC завершує розподіл приблизно 28 млн повторно надрукованих бюлетенів: їхній друк уже завершили.

Перевірити свою виборчу дільницю можна, надіславши номер посвідчення особи в SMS на 32810, зателефонувавши за номером 0800-11-8000 або скориставшись офіційними цифровими платформами IEC.

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