У ПАР 28 домогосподарств зі Споронга чекають на переселення після нападів — TimesLIVE

У Рандфонтейні в ПАР 28 схвалених домогосподарств із неформального поселення Споронг досі очікують на переселення до безпечнішого державного житла. Раніше через насильницькі напади зі своїх домівок були змушені виїхати майже 600 жителів, повідомляє TimesLIVE.

Страх після нападів

Поселення опинилося в центрі уваги після серії повідомлень про злами помешкань. Мешканці підозрювали в нападах так званих zama-zamas — людей, яких пов’язують із незаконним видобутком корисних копалин. Ті, хто залишив Споронг, знайшли тимчасовий прихисток у громадській залі приблизно за 13 кілометрів від поселення.

Жителі, які згодом повернулися до своїх осель, кажуть, що й надалі бояться повторення нападів у святковий період. Одна з мешканок, Портія Тембані, розповіла, що під час нападу в грудні 2025 року люди увірвалися до приміщення, вимагали гроші та мобільні телефони. За її словами, нападники спрямували на неї пістолет, обшукали її крамницю, здійснили постріл і погрожували повернутися, якщо мешканці говоритимуть про напад.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переселення та заходи безпеки

Після нападів уряд провінції Гаутенг оголосив про мобільний поліцейський пункт, залучення військових і поступове переселення родин. Водночас мешканці заявили, що військові перебували там лише кілька днів, а мобільний поліцейський пункт перевели приблизно чотири місяці тому без пояснень. Представниця громади Елсі Мокобане зазначила, що після запровадження цих заходів нових нападів не було, а поліція прибуває на виклики.

Департамент Гаутенгу з питань населених пунктів повідомив, що вже виділив житло 177 домогосподарствам зі Споронга в межах Western Mega Project і Dan Tloome Mega Project. До останнього розподілу 54 схвалені домогосподарства чекали на житло; 29 жовтня 26 із них отримали будинки, тож ще 28 залишилися в очікуванні. Ще 19 заявок перебувають на розгляді. У департаменті пояснили затримки завершенням будівництва, перевірками якості та безпековими ризиками через незаконний видобуток у районі поселення.

Читай нас у