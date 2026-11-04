У ПАР 33 дільниці Західнокапської провінції визнали ризиковими — TimesLIVE

За даними TimesLIVE, поліція ПАР віднесла 33 із 1633 виборчих дільниць Західнокапської провінції до категорії високого ризику під час підготовки до виборів. Видання називає політичну нетерпимість і протести серед загроз для виборчого процесу в регіоні.

Оцінка ризиків

Комісар поліції Західнокапської провінції генерал-лейтенант Сізакхеле Дьянті заявив, що до виборів готувалися протягом кількох місяців. За його словами, робота включала планування, оцінювання ризиків, розроблення планів на випадок непередбачених обставин і виявлення загроз безпеці.

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Поліція оцінювала ризики для дільниць у межах підготовки до голосування. Визначення дільниць із високим рівнем ризику є частиною цієї підготовчої роботи, про яку повідомив Дьянті.

Публікація TimesLIVE

Матеріал TimesLIVE опубліковано 3 листопада 2026 року в розділі, присвяченому муніципальним виборам 2026 року. Його підготувала старша репортерка Йолісва Собува.

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