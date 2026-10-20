У ПАР акула вбила 65-річну жінку на пляжі Orient Beach — Interia

На пляжі Orient Beach у місті КуГомпо на сході ПАР акула напала на 65-річну жінку. Вона померла від отриманих травм. Про це повідомляє Interia з посиланням на південноафриканського мовника SABC.

Напад стався вранці

За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло близько 7:00 за місцевим часом. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили тіло жінки з відкритими ранами.

Місцеві медіа повідомили, що жінка регулярно плавала біля цього пляжу. У момент нападу вона перебувала у воді разом з іншими людьми. За словами представників місцевої громади, інші плавці побачили спинний плавець і хвіст акули, однак допомогти жінці не встигли.

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Пляжі поблизу закрили

Свідки стверджують, що напад тривав недовго. Жінка зазнала тяжких травм правої руки та ноги. Міська влада підтвердила напад акули та після трагедії закрила прилеглі пляжі. Жителів і туристів закликали не заходити у воду.

Як зазначає CBS News, смертельні напади акул у світі трапляються вкрай рідко, однак східне узбережжя ПАР має історію таких інцидентів. Минулого року в країні від укусу акули загинув турист.

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