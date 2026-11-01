У ПАР Аннет Камфер відкрила виставку після діагнозу хвороби Паркінсона — Daily Maverick

У Гкеберзі, ПАР, 72-річна художниця Аннет Камфер представила нову колекцію акварелей у галереї Art on Target після дворічної перерви у творчості, пов’язаної з проблемами зі здоров’ям. Це лише третя персональна виставка мисткині за понад 50 років кар’єри, повідомляє Daily Maverick.

Камфер розповіла, що після нагород 2019 та 2020 років їй діагностували остеопороз і хворобу Паркінсона. Через тремор і проблеми з пам’яттю вона відійшла від живопису. За словами художниці, іноді вона не могла прочитати власний почерк, а задум для ескізу міг зникнути ще до того, як олівець торкався паперу.

Нагороди за акварелі

У 2019 році Камфер здобула першу премію International Watermedia Festival у Сомерсет-Весті, а наступного року отримала відзнаку International Watercolor Society у Польщі. Художниця спеціалізується на акварелі, оскільки цінує складність цієї техніки.

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Її роботи присвячені місцям, які вона бачила, та людям, із якими була особисто знайома. Серед експонатів є портрет її онуки Аме. Подорожі до Ізраїлю, Греції, Маврикію та різних країн Європи також стали для мисткині джерелом натхнення. Окремі картини на виставці зображають єменські ринки та були створені під враженням від місіонерської роботи Камфер у Ємені.

Повернення до роботи

Кілька місяців тому художниця знову взялася за пензель і підготувала серію для виставки у місті свого народження. Вона зазначила, що показує лише ті роботи, якими повністю задоволена, та подякувала місцевій мистецькій спільноті за підтримку.

Власниця галереї Бреттен-Енн Мулман назвала Камфер майстерною акварелісткою й зазначила, що її присутність дає учням галереї можливість дізнатися про творчий процес і труднощі професійної художниці. Виставка триватиме до 7 листопада.

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