У Йоганнесбурзі, ПАР, бездомного Табо Малангу прийняли до реабілітаційної програми після численних скарг водіїв на нібито агресивну поведінку біля світлофорів у районі Форвейз. У розмові з TimesLIVE він заявив, що шкодує про свої дії та намагається одужати.

Скарги водіїв

Ведуча кіберспортивних трансляцій і контент-креаторка Саманта Райт, відома як Tech Girl, розповіла про другу неприємну зустріч із Малангу на перехресті Віткоппен-роуд і Мейн-роуд. За її словами, чоловік став перед її автомобілем, ударив по машині та бічному дзеркалу, а також плюнув у її бік.

Райт звернулася до місцевого радника й Асоціації жителів Лонхілла, після чого їй порадили звернутися до поліції Дугласдейла. Її відео в соцмережах викликало реакцію інших водіїв, зокрема жінок, які повідомляли про подібний досвід.

Після розголосу Малангу заарештували. Однак суд відхилив справу через брак доказів, і чоловіка звільнили.

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Лікування залежності

Місцевий активіст і пастор Керт ван Герден, який працює з людьми із залежністю протягом десяти років, розшукав Малангу та відвіз його до Centre for Transformation у Вест-Ренді. Там його прийняли до програми реабілітації від героїнової залежності.

Генеральний директор центру, пастор Нелло Сібінда, повідомив, що Малангу визнав свою агресивну поведінку. За словами Сібінди, це відбувалося, коли в нього починалася абстиненція. Сам Малангу сказав, що вісім років живе без дому й бореться із залежністю: «Я радий бути тут. Я намагаюся одужати. Мені дуже, дуже шкода, і я хочу припинити все це».

Кейс-менеджерка Ліндсі Голланд зазначила, що відмова від героїну є болісним процесом, однак Малангу демонструє рішучість лікуватися. Райт заявила, що рада тому, що він отримує допомогу, і висловила сподівання, що він зможе почати нове життя.

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