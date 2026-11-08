У ПАР біля перукарні застрелили 44-річного Луксоло Наметте — TimesLIVE

У Мазервеллі, місті Гкеберха в ПАР, 44-річного Луксоло Наметте вбили біля місцевої перукарні. Як повідомляє TimesLIVE з посиланням на поліцію, чоловік вийшов із закладу, щоб відповісти на телефонний дзвінок. За попередніми даними поліції, після цього невідомий нападник двічі вистрілив йому в голову.

Обставини нападу

Стрілянина сталася близько 15:44 у суботу на вулиці Умнулу в місцевості NU 9 у Мазервеллі. Речниця поліції Східнокапської провінції Нобунту Гантана повідомила, що Наметте впав на коліна та помер на місці від поранень.

На момент отримання повідомлення про вбивство правоохоронці патрулювали район. Після прибуття на місце вони поспілкувалися із сестрою загиблого.

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Розслідування триває

Поліція вилучила на місці патрони, навушники-вкладиші та два мобільні телефони. Туди також прибули керівники поліції провінції на чолі з комісаром Вуйісиле Нкатою, а також судово-криміналістичні та патологоанатомічні фахівці.

Підозрюваного наразі не встановили, мотив убивства також невідомий, затримань не було. Нката закликав мешканців, які могли щось бачити або чути, надати інформацію слідчим.

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