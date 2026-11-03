У ПАР будинок кандидатки до ради згорів після ймовірного підпалу — Daily Maverick

У Карізі, ПАР, у понеділок пізно ввечері внаслідок пожежі вигорів будинок Кейзел Форбс — кандидатки Демократичного альянсу до муніципальної ради від округу 50. Під час пожежі в оселі спала її 17-річна донька, яка травмувала ногу. За словами Форбс, усі члени родини вибралися з будинку та перебувають у безпечному місці.

Обставини пожежі

Як повідомляє Daily Maverick, поліцію викликали до будинку о 22:35. Речниця поліції Східнокапської провінції Нобунту Гантана заявила, що, за попередніми даними, вікно розбили, до кімнати залили бензин, після чого її підпалили.

Дівчина прокинулася від звуку розбитого скла та запаху бензину. Вона побачила вогонь у своїй кімнаті й намагалася загасити полум’я, однак воно поширилося. Інші члени родини також намагалися загасити пожежу, але вогонь охопив значну частину будинку, зокрема суміжну кімнату.

Унаслідок пожежі були знищені спальні, ліжка, душова та більшість майна родини. Форбс сказала, що вціліли лише Біблії та документи, що посвідчують особу.

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Розслідування та реакція

Форбс вважає, що напад міг бути спрямований проти неї через її участь у політиці та громадську діяльність, а не проти її дітей. Вона заявила, що не має наміру припиняти роботу в громаді через цей випадок.

Справу передали до слідчої групи округу Нельсон-Мандела-Бей. На місці також працювали пожежники, вибухотехніки, співробітники кримінальної розвідки, місцевого криміналістичного центру та міська поліція.

Керівник Демократичного альянсу в Східнокапській провінції Ендрю Вітфілд засудив напад і закликав поліцію провести швидке та ретельне розслідування. Форбс приєдналася до Демократичного альянсу у квітні 2026 року, а в серпні її оголосили кандидаткою партії в окрузі 50, який історично був округом Африканського національного конгресу.

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