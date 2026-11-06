У Велкомі, ПАР, суд призначив 37-річному Крістіану Франсіско Фортлеза ван дер Лінде три довічні терміни ув’язнення. Його визнали винним за 119 пунктами обвинувачення, пов’язаними із сексуальним насильством та експлуатацією трьох неповнолітніх протягом кількох років, повідомляє TimesLIVE.

Вирок за 119 пунктами обвинувачення

Рішення ухвалив регіональний суд Велкома, який розглядав справу як спеціалізований суд із сексуальних злочинів. Чоловік визнав провину за обвинуваченнями, серед яких зґвалтування, сексуальний грумінг дітей, створення й поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми, викрадення неповнолітньої та замах на вбивство.

За даними Національного органу прокуратури ПАР, злочини відбувалися у 2015–2024 роках. Речник відомства Моджалефа Сенокоатсане заявив, що ван дер Лінде отримав доступ до першої потерпілої, коли їй було 12 років, скориставшись довірчими стосунками. У 2015–2020 роках він неодноразово вчиняв щодо дитини сексуальне насильство та створював матеріали сексуального насильства над дітьми, які, за даними прокуратури, продавав і поширював через порнографічний сайт.

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Обставини справи

Другу потерпілу, якій на початку злочинів було 11 років, чоловік, за даними прокуратури, експлуатував у 2022–2024 роках. Після викриття злочинів він незаконно перемістив і викрав її та намагався вбити дитину під час інциденту, який прокуратура описала як спробу вбивства-самогубства.

Також, за словами Сенокоатсане, обвинувачений маніпулював другою потерпілою та давав їй вказівки створити матеріали сексуального насильства за участю третьої неповнолітньої без відома останньої. Ці матеріали знайшли у його володінні. Прокуратура також повідомила, що чоловік намагався пошкодити електронні пристрої та знищити докази.

Під час призначення покарання суду подали заяви про вплив злочинів на потерпілих і їхні родини. За даними прокуратури, дві потерпілі перебували в суїцидальному стані внаслідок пережитого та продовжують зазнавати тяжкої психологічної травми. Сторона обвинувачення також висловила занепокоєння, що створені фотографії та відео могли й надалі поширюватися.

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