У ПАР достроково проголосували 1,4 млн виборців — TimesLIVE

У ПАР Виборча комісія завершила дводенне спеціальне голосування перед муніципальними виборами: попередньо свої бюлетені подали 1 425 942 виборці. Голосування тривало 2 та 3 листопада і було призначене для громадян, які не могли відвідати дільниці в основний день виборів 4 листопада, повідомляє TimesLIVE.

Голосування на дільницях і вдома

За даними голови Виборчої комісії ПАР Мосото Моеп'ї, право на спеціальне голосування мали приблизно 2,6 млн схвалених виборців. Із тих, хто проголосував, 974 852 людини прийшли на визначені виборчі дільниці, ще 451 090 проголосували під час візитів виборчих працівників додому.

Найбільшу кількість спеціальних голосів зафіксували в провінції Гаутенг — 264 898. Далі йдуть Квазулу-Натал із 208 846 голосами та Східна Капська провінція з 207 258. У Лімпопо проголосували 180 627 виборців, у Мпумаланзі — 149 714, у Західній Капській провінції — 148 493.

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Підрахунок разом з основними бюлетенями

Моеп'я наголосив, що наведені дані є попередніми. Бюлетені спеціального голосування, за його словами, безпечно зберігають і рахуватимуть разом із голосами, поданими в день виборів, після закриття дільниць.

Комісія заявила про готовність провести голосування в усіх дев'яти провінціях країни. У виборах зареєстровані 29,2 млн виборців, для їх проведення працюватимуть 23 696 дільниць і залучать 188 тис. виборчих працівників. Дільниці 4 листопада працюватимуть з 7:00 до 21:00.

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