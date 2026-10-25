У ПАР двоє водіїв загинули після ймовірного дорожнього конфлікту — TimesLIVE

У Гкеберсі, ПАР, двоє водіїв загинули після ймовірного дорожнього конфлікту ввечері 23 жовтня. За інформацією TimesLIVE, інцидент стався близько 20:27 на Серк’юлар-Драйв у районі Лоррейн.

Смертельна сутичка

Південноафриканська поліцейська служба повідомила, що 56-річний водій білого Honda Accord, імовірно, був учасником дорожнього конфлікту з невідомим чоловіком, який керував синім або сріблястим позашляховиком. Точну марку та модель SUV правоохоронці не встановили.

За даними поліції, під час сутички водій позашляховика смертельно поранив ножем водія Honda. Поліція Волмера розслідує справу про вбивство та просить надати інформацію про водія SUV або обставини інциденту.

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Аварія після інциденту

За даними поліції, водій позашляховика після інциденту намагався залишити місце події, але невдовзі втратив контроль над автомобілем. Машина врізалася у стіну поблизу перехрестя Серк’юлар-Драйв і вулиці Анрі Бота.

Водій SUV загинув на місці аварії. Поліція закликала очевидців та людей, які можуть знати особу водія або володіють відомостями про подію, звернутися до детективів поліції Волмера.

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