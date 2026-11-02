У ПАР двох обвинувачених визнали винними у крадіжці $580 тис — Daily Maverick

Суд у Модімолле, ПАР, 2 листопада визнав Імануелу Девіда та Флоріану Джозеф винними у змові з метою проникнення до будинку та крадіжці $580 тисяч із ферми Phala Phala президента Сиріла Рамафоси. Їхнього співобвинуваченого Ндилінашо Джозефа, брата Флоріани Джозеф, виправдали за всіма пунктами, повідомляє Daily Maverick.

Гроші в дивані

Крадіжка сталася у лютому 2020 року на фермі в провінції Лімпопо. За версією обвинувачення, Флоріана Джозеф, яка працювала прибиральницею на Phala Phala, знайшла готівку, заховану в дивані, та повідомила про неї братові. Девіда, який знав їх обох, обвинувачення вважало організатором подальшого проникнення до будинку.

Викрадені кошти нині оцінюють більш ніж у 9 млн рандів. Під час розгляду справи обвинувачення надало докази, що Девід двічі їздив у район Phala Phala до проникнення в лютому 2020 року, а також дані про його фінансове становище у цей період.

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Суд заслухав докази, що Девід витратив понад 5 млн рандів на парк дорогих автомобілів, зокрема придбав один із них для матері своєї дитини. Також ішлося про 250 тис. рандів на зубні грилзи, 70 тис. рандів на діаманти для годинника Rolex і 1 млн рандів на нерухомість у Рустенбурзі.

Критика слідства

Девід заперечував твердження, що його гроші походили з крадіжки. Його захист заявляв, що значні суми надходили ще до злочину завдяки імпорту й експорту автомобілів, а також роботі в будівельній компанії дядька. Адвокат також надав рахунок, який, за версією захисту, засвідчував зарахування понад 1 млн рандів за вантажний автомобіль для земляних робіт за три місяці до крадіжки.

Магістрат Пітер Мантата розкритикував розслідування, зазначивши відсутність відбитків пальців і придатних відеозаписів, які б показували осіб, що проникли до будинку президента. Він також звернув увагу, що кримінальну справу відкрили лише через два роки після крадіжки. Розгляд питання про покарання Девіда та Флоріани Джозеф призначили на 13 листопада 2026 року.

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