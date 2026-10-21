У ПАР ексгенерала поліції Мпхего звільнили під заставу — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, колишнього генерала поліції Мулангі Мпхего 20 жовтня звільнили під заставу в 5 тисяч рандів після арешту у справі про незаконне володіння набоями. Йому закидають зберігання понад 100 набоїв, вилучених під час обшуку його будинку раніше цього року, повідомляє Daily Maverick.

Справа про набої

Національна прокуратура ПАР повідомила, що, за результатами подальшого розслідування, вилучені набої, імовірно, належали державі та були виготовлені спеціально для використання Поліцейською службою ПАР. За версією прокуратури, Мпхего не мав необхідного дозволу чи іншого законного уповноваження на володіння ними.

Під час слухання в Йоганнесбурзькому магістратському суді стало відомо, що Мпхего не має попередніх судимостей або нерозглянутих кримінальних справ. Сторона обвинувачення не заперечувала проти звільнення під заставу. Наступне засідання призначили на 3 листопада 2026 року.

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Обшук у межах іншого розслідування

Поліція заявила, що обшук у будинку Мпхего в Сентуріоні провели 6 липня 2026 року. Під час операції слідчі також вилучили документи та електронні пристрої, які можуть бути пов’язані з розслідуванням смерті заступника національного комісара поліції з питань розкриття злочинів Сінділе Мфазі.

Мфазі помер у 2021 році. Національна прокуратура ПАР заявила, що обшук був частиною поточного розслідування його смерті, а Мпхего є підозрюваним у цій справі. Раніше він виконував обов’язки керівника підрозділу кримінальної розвідки поліції. У 2009 році Мпхего фігурував у справі за обвинуваченням у перешкоджанні правосуддю, яку в 2010 році зняли з розгляду суду.

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