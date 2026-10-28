У ПАР ексмуніципального працівника засудили на 5 років за шахрайство — TimesLIVE

У Бетлегемі в ПАР спеціалізований суд із комерційних злочинів засудив 45-річного Табо Мосупу, колишнього працівника місцевого муніципалітету Табо Мофуцаньяна, до п’яти років ув’язнення за шахрайство та відмивання грошей. За даними TimesLIVE, його визнали винним за кількома епізодами цих злочинів.

Переказ для компенсаційного фонду

Справа стосується 2017 року, коли муніципалітет перерахував понад 1,4 млн рандів як компенсаційний платіж відповідно до закону про компенсації за виробничі травми та професійні захворювання. Спершу кошти переказали на рахунок у Nedbank, але їх повернули муніципалітету після того, як рахунок виявився недійсним.

Пізніше гроші перерахували на рахунок у FNB, який, як вважали, належав компенсаційному фонду. Однак компенсаційний фонд департаменту зайнятості та праці повідомив, що цього платежу не отримував, і надав муніципалітету правильні реквізити рахунку в Absa.

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Рахунок приватної компанії

Муніципалітет розпочав внутрішнє розслідування, після чого відкрили кримінальну справу та передали її до підрозділу Hawks із розслідування тяжких комерційних злочинів у Бетлегемі. Слідство встановило, що рахунок у FNB, на який надійшли понад 1,4 млн рандів, був пов’язаний із компанією The Seven One Stop, що належала Мосупі.

Компанію The Seven One Stop також оштрафували на 700 тис. рандів. Виконання штрафу відклали на п’ять років за умови, що протягом цього строку компанію не визнають винною у шахрайстві або крадіжці.

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