У ПАР експоліцейського визнали винним у вбивстві — Daily Maverick

Високий суд Західнокапської провінції ПАР визнав колишнього констебля Південноафриканської поліцейської служби Альфонсо Клуте та Елькардо Адамса винними за їхню роль у вбивстві Шевонн де Вет у грудні 2018 року. Про це повідомляє Daily Maverick. Суд також встановив, що Клуте використовував доступ до поліцейської інформації та передавав стратегічні дані Адамсу, якого у матеріалах справи називали імовірним лідером угруповання Mobsters, пов’язаного з бандою 28s.

Шевонн де Вет застрелили 21 грудня 2018 року в автомобілі біля будинку родича в Клейнвлеї. У машині також перебувала її трирічна дитина, яка не постраждала. Де Вет навчалася в Університеті Західного Кейпу, мала ступінь бакалавра з біотехнологій і за кілька місяців мала здобути магістерський ступінь.

Висновки суду

Суддя Дейдр Кусевітскі 31 липня 2026 року визнала Адамса винним за всіма пунктами обвинувачення. У рішенні вона заявила, що Клуте, будучи поліцейським, пов’язав себе зі злочинною організацією. Суд також прийняв докази, що службова інформація, яку передавав Клуте, сприяла злочинній діяльності, внаслідок якої людей убивали або поранили.

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Адамса також визнали винним ще у трьох убивствах: Бредвіна Крейга Адамса в липні 2017 року, підприємця Гемпшира Брауна в лютому 2018 року та Джилліано Вільямса в жовтні 2018 року. У справі фігурували 13 обвинувачених, яким висунули 56 пунктів обвинувачення, зокрема у вбивствах, замахах на вбивство, здирництві, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також у порушенні закону про запобігання організованій злочинності.

Зброя та підготовка нападу

Суд також розглянув епізод 2017 року, коли Клуте під час служби купив у колеги зареєстрований пістолет Norinco калібру 9 мм за 2 тисячі рандів. Через два роки цю зброю виявили в однієї з груп угруповання Mobsters.

Свідок обвинувачення заявив, що 21 грудня 2018 року Клуте нібито оглядав місце перед запланованим нападом на діджея Корне Брауна в Куїлс-Рівері. Браун пережив напад того дня, однак у лютому 2020 року помер у лікарні Вустера після поранення під час виступу на фестивалі в Сересі.

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