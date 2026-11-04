У ПАР голосують на місцевих виборах, де опитування прогнозують спад ANC — BBC News

У Південно-Африканській Республіці триває голосування на місцевих виборах, у яких беруть участь понад 500 політичних партій. Виборці обирають керівництво майже 300 муніципалітетів, відповідальних, зокрема, за водопостачання, електроенергію та вивезення відходів. Як повідомляє BBC News, вибори є важливим випробуванням для Африканського національного конгресу (ANC), який на національних виборах 2024 року вперше з 1994 року втратив парламентську більшість.

Підтримка ANC знижується на тлі невдоволення корупцією, безробіттям і злочинністю. На загальних виборах 2004 року партія отримала 70% голосів, а два десятиліття потому — 40%. Президент ПАР Сиріл Рамафоса на фінальному передвиборчому мітингу заперечив, що партія перебуває в занепаді, заявивши, що ANC «іде дедалі вище».

Проблеми з базовими послугами

Жителі тауншипів поблизу Йоганнесбурга розповіли BBC про перебої з водою та електрикою, сміття на вулицях і поганий стан доріг. В Александрі, де ANC традиційно мав сильну підтримку, частина молодих людей не зареєструвалася для голосування через брак відчутних змін і погіршення надання базових послуг.

Зареєстрована виборчиня Занділе Мнкубе сказала, що не голосуватиме, оскільки ситуація в її тауншипі, за її словами, погіршувалася протягом років. У Совето мешканець Мдудузі Махубо повідомив, що його громада щопонеділка після 14:00 залишається без води. Він має намір голосувати, щоб змінити ставлення місцевих керівників до жителів.

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Звіти генерального аудитора роками вказують на складний стан більшості з 257 муніципалітетів ПАР. У нещодавньому звіті за період 2024–2025 років лише 39 муніципалітетів отримали чисті аудиторські висновки — найвищу оцінку для державної установи. Серед них не було трьох метрополій провінції Гаутенг: Йоганнесбурга, Тшване та Екурхулені.

Опитування та коаліції

За опитуванням Ipsos, ANC може отримати 30% підтримки проти 46% на попередніх місцевих виборах 2021 року. Демократичному альянсу (DA) прогнозують 25% голосів проти 22% раніше; інші опитування також вказують на зростання підтримки партії, зокрема в Йоганнесбурзі.

Політична аналітикиня Мелані Верворд вважає, що коаліції й надалі залишатимуться основною моделлю управління в Гаутензі. Аналітик Леві Нду також припустив, що співпраця ANC і DA може бути неминучою в більшості великих міст. Виборча комісія ПАР має сім днів для оголошення результатів, а партіям відведено 14 днів на формування органів влади.

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